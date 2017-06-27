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Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Alay etmenize gerek yoktu!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, dün verdiği röportaj hakkında "Sinir bile olamıyorsun. Ne sinir olması! Basbayağı eğleniyorsun" şeklinde bir yazı kaleme alan gazeteci Ahmt Hakan'a yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Alay etmenize gerek yoktu!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, dün verdiği röportaj hakkında "Sinir bile olamıyorsun. Ne sinir olması! Basbayağı eğleniyorsun" şeklinde bir yazı kaleme alan gazeteci Ahmt Hakan'a yanıt verdi.

27 Haziran 2017 Salı 12:18
Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Alay etmenize gerek yoktu!
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Şeyma Subaşı'nın, instagram hesabından "Ahmet Hakan'a cevap" başlığı ile paylaştığı metin şöyle:
"Ahmet Bey bugünkü yazınızda benden bahsetmişsiniz ve aklınızca beni küçük görmüşsünüz.
Neden? Ne yapmışım? 
Değer verdiğim Hürriyet Gazetesi'nin, değer verdiğim sizin gibi bir köşe yazarının röportaj teklifini kabul etmiş, sorularına içten cevaplar vermişim.
Bu arada da bazı cevaplarımda Türkçe yerine İngilizce kelimler kullanmışım, ara sıra da 'ya' diyerek cümleler başlamışım!
Ahmet Bey de bana sinir bile olamamış, hatta pek eğlenmiş.
Ne kadar başkasını küçük gören ve kibirli bir tavır.
Ahmet Bey, eğer bu yazınızı beni eleştirmek için yazdıysanız, alay etmenize gerek yoktu.
Sizce insanların birbirlerinin maddi imkanlarıyla, eğitimleriyle uluorta alay etmeleri, birbirlerini aşağılamaları normal mi?
Daha doğrusu, iyi insanlar bunları yapar mı?
Ramazan ayında içki içtiğiniz için size saldıranlara 'Size ne? Kime ne' diye cevap vermiştiniz.
Ben de, iki sayfalık röportajdan bazı cümleleri seçip, beni karalama çabanıza müsadenizle aynı cevabı veriyorum: Size ne? Kime ne? Ama eminim kendinizce mantıklı sebepleriniz vardır, ben yine de size sevgilerimi yolluyorum. Başarılar Ahmet bey."

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıAhmet HakanAcun Ilıcalı
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