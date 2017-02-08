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Serkan olmasa sperm bankasına gidecektim

Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'e, "Babalık hissetmediğim için ödemek istemiyorum" diyerek nafakadan vazgeçmesi karşılığında oğluna kendi soyadını vermesini teklif ettiği iddia edilmişti. Serkan Uçar o sözü sinirle söylediğini kabul etti

Serkan olmasa sperm bankasına gidecektim

Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'e, "Babalık hissetmediğim için ödemek istemiyorum" diyerek nafakadan vazgeçmesi karşılığında oğluna kendi soyadını vermesini teklif ettiği iddia edilmişti. Serkan Uçar o sözü sinirle söylediğini kabul etti

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:32
Serkan olmasa sperm bankasına gidecektim
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ESİN Övet Habertürk'teki köşesine bugün Serkan Uçar'ın çocuğuyla ilgili  söylediği iddia edilen 'babalık hissetmiyorum' sözlerini taşıdı işte o yazı: “İkinci Emrah olayı mı?”, “İkinci istenmeyen çocuk mu?” “Yazık bu çocuklara” diyerek aradım Serkan Uçar’ı. Hatta “O çocuğa yazık değil mi? İnsan kendi evladını nasıl istemez? İnsan kendi evladına nasıl sırtını döner? E neden yaptınız o zaman o çocuğu?” diye kızarak aradım Serkan Uçar’ı.

O da bana “Evet bir sinirle söyledim avukatına o cümleyi. Ama insan çocuğunu istemez mi? Ben o noktaya gelene kadar neler yaşadım, neler yaşıyorum. 22 aydır çocuğumla bir kez bile uyumadım.

Anneme, ‘Serkan olmasa sperm bankasına gidecektim’ demiş biri var, ben neler yaşıyorum” dedi.  Sonra da “Tamam ben bir hata yaptım. Ama iyi ki, şükür oğlum olmuş, onu çok seviyorum ama bak onu ayda bir kez görene kadar neler yaşıyorum. O sinirle her şeyi söylemem mümkün. Söylemedim demiyorum ama gergin günler yaşıyorum” dedi.

 

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Anahtar Kelimeler:
Serkan UçarEce Erken
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