Serenay ve Kerem'den sürpriz karar

SERENAY Sarıkaya ile Kerem Bürsin, Yeniköy’de 3 katlı, Boğaz manzaralı müstakil bir eve taşınmıştı. Ancak Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in evlerinin adresini, hayranları keşfetti!Çift, her sabah kapı önünde sürpriz yaşamaktan bıktı, taşınmak için ev bakmaya başladı. Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin çifti, Murat Boz’un daha önce oturduğu Yeniköy’deki eve taşınmıştı.Murat Boz ve Aslı Enver, sürekli zillerine basılıp rahatsız edildikleri için bu evden taşınıp Kuruçeşme'de oturma kararı almıştı.
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