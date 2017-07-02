Serenay Sarıkaya'nın mayolu fotoğrafı rekor kırdı

FİZİĞİ ve güzelliği ile herkesin beğenisini kazanan oyuncu Serenay Sarıkaya 'Fi' dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı. Serenay, oyuncu arkadaşı Yasemin Özilhan'ın çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf 300 bin beğeni alırken, binlerce de yorum geldi.



