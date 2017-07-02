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Serenay Sarıkaya'nın mayolu fotoğrafı rekor kırdı

'Fi' dizisinde herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Serenay Sarıkaya tatil sezonunu açtı. Serenay mayosuya verdiği pozu Instagram'dan paylaştı

Serenay Sarıkaya'nın mayolu fotoğrafı rekor kırdı

'Fi' dizisinde herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Serenay Sarıkaya tatil sezonunu açtı. Serenay mayosuya verdiği pozu Instagram'dan paylaştı

02 Temmuz 2017 Pazar 13:02
Serenay Sarıkaya'nın mayolu fotoğrafı rekor kırdı
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FİZİĞİ ve güzelliği ile herkesin beğenisini kazanan oyuncu Serenay Sarıkaya 'Fi' dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı. Serenay, oyuncu arkadaşı Yasemin Özilhan'ın çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf 300 bin beğeni alırken, binlerce de yorum geldi.


 

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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaMayoİnstagram
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