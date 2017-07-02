Serenay Sarıkaya'nın mayolu fotoğrafı rekor kırdı

FİZİĞİ ve güzelliği ile herkesin beğenisini kazanan oyuncu Serenay Sarıkaya 'Fi' dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı. Serenay, oyuncu arkadaşı Yasemin Özilhan'ın çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf 300 bin beğeni alırken, binlerce de yorum geldi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.