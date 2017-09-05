serenay sarıkaya nın güzellik sırları

Bikram yoga yapıyor

Serenay Sarıkaya formunu bikram yogaya borçlu. Ortam sıcaklığı 30 ile 43 derece arasında olan odalarda yapılan ve sıcak yoga olarak da adlandırılan bu yoga türünde vücut kasları daha estetik ve dirençli hale geliyor. Cilt güzelliği için nemlendiriciden vazgeçmiyor

Güzel oyuncu nemlendirici sürmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyor ve her gün cildini düzenli olarak nemlendirdiğini söylüyor. Cildini güneşten korumaya özen gösteriyor

Parlak ve taze cilt yapısını güneşin zararlı etkilerinden korumaya borçlu olduğunu belirten Serenay Sarıkaya güneş koruyucu ürünleri sürmeden dışarı adım atmıyor. Saçlarına düzenli maske uyguluyor

Serenay Sarıkaya cilt güzelliği kadar uzun ve dolgun saçlarıyla da dikkat çeken oyunculardan biri. Zeytinyağı, acı badem ve yumurtadan oluşan kürü düzenli olarak haftada bir kez uyguladığını söyleyen güzel yıldız, bu doğal maskenin saçlarına oldukça iyi geldiğini belirtiyor. 2 kaşık acı badem yağı, 1 kaşık zeytinyağı ve 2 yumurtadan oluşan bu maske saçta 1 saat bekletiliyor ve sonra saç ılık su ile durulanıyor. Profesyonel cilt bakımından vazgeçmiyor

Ünlü oyuncu cilt temizliği ve güzelliği için bakımın şart olduğunu düşünüyor. Her ay düzenli olarak profesyonel cilt bakımı yaptıran oyuncu bunun cilt güzelliğine önemli katkısı olduğunu belirtiyor.

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