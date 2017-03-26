Serdar Ortaç konser sırasında fenalaştı

BULGARİSTAN'IN Türkiye’ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve onlarca kumarhaneye sahip Svilengrand şehrinde, bomba ihbarı nedeniyle kırmızı alarm verildi. Özel bir kumarhane içerisinde bulunan yüzlerce insan tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı ekipleri ve Bulgar polisler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir süre salonun dışında bekletilen yüzlerce kişi, yoğun güvenlik önlemleri ile salon içerisine alındı.

Yaşanan tüm bu gerginliklere rağmen sahneye çıkan Serdar Ortaç, konsere gelenleri eğlendirdi. Son şarkısını söylediği sırada fenalaşan Serdar Ortaç baygınlık geçirdi. Bu sırada koruma ve görevlilerin yardımıyla sahneden indirilen Serdar Ortaç, konser alanından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Serdar Ortaç'ın MS hastalığından dolayı fenalaştığı tahmin ediliyor. Serdar Ortaç’ın sahneden çıkarılışı ise mekanda bulunan bir kişi tarafından telefonla görüntülendi. Bir süre sonra mekandaki korumalar görüntü alınmasını engelledi.