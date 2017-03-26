Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5070
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Mart 2017 Alanya -...
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200...

Serdar Ortaç konser sırasında fenalaştı

Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde bulunan özel bir eğlence merkezinde verdiği konseri bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın fenalaştığı görüntüler ortaya çıktı

Serdar Ortaç konser sırasında fenalaştı

Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde bulunan özel bir eğlence merkezinde verdiği konseri bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın fenalaştığı görüntüler ortaya çıktı

26 Mart 2017 Pazar 21:03
Serdar Ortaç konser sırasında fenalaştı
banner404

BULGARİSTAN'IN Türkiye’ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve onlarca kumarhaneye sahip Svilengrand şehrinde, bomba ihbarı nedeniyle kırmızı alarm verildi. Özel bir kumarhane içerisinde bulunan yüzlerce insan tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı ekipleri ve Bulgar polisler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir süre salonun dışında bekletilen yüzlerce kişi, yoğun güvenlik önlemleri ile salon içerisine alındı. 

Yaşanan tüm bu gerginliklere rağmen sahneye çıkan Serdar Ortaç, konsere gelenleri eğlendirdi. Son şarkısını söylediği sırada fenalaşan Serdar Ortaç baygınlık geçirdi. Bu sırada koruma ve görevlilerin yardımıyla sahneden indirilen Serdar Ortaç, konser alanından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Serdar Ortaç'ın MS hastalığından dolayı fenalaştığı tahmin ediliyor. Serdar Ortaç’ın sahneden çıkarılışı ise mekanda bulunan bir kişi tarafından telefonla görüntülendi. Bir süre sonra mekandaki korumalar görüntü alınmasını engelledi. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
SvilengradSerdar Ortaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 İlk yaşa özel kutlama
 İlk yaşa özel kutlama
Gizem Karaca, 'Kara Sevda'da
Gizem Karaca, 'Kara Sevda'da
Bahar Candan şok etti! Tüm jüri çıldırdı
Bahar Candan şok etti! Tüm jüri çıldırdı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals