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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Serdar Ortaç'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Şimdilerde müzik piyasasını kasıp kavuran Serdar Ortaç'ın çocukluk yıllarına ait fotoğrafı görenleri şaşırttı

Serdar Ortaç'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Şimdilerde müzik piyasasını kasıp kavuran Serdar Ortaç'ın çocukluk yıllarına ait fotoğrafı görenleri şaşırttı

30 Haziran 2017 Cuma 21:40
Serdar Ortaç'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı
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ŞİMDİLERDE MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar ortaç'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Her fırsatta "zor bir çocukluk geçirdim" diyen Ortaç'ın fotoğrafına bakanlar "hiç değişmemiş" diyor.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 21:44
Anahtar Kelimeler:
Müzik PiyasasıSerdar Ortaç
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