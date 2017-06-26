Serdar Ortaç Bodrum’u salladı

GÜMBET barlar sokağında bulunan Pasha club de sahne alan pop müziğin güçlü sesi Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bayramın 1’inci günü Ortaç’ı dinlemeye gelen tatilciler ve hayranları unutulmaz bir gece yaşadı. Hayranlarını coşturan Ortaç eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendirdi. Ortaç, sevenleri ile beraber şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı esprileriyle de tatilcileri kahkahalara boğdu. 10 sene önce aşk dolu şarkılar yazdığını, aşkı arayan şarkıların peşinde olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, bundan sonra mutsuz şarkı yazmayacağını ifade etti. 40 yaşından sonra aşkı bulduğunun altını çizen Ortaç, "Bundan sonra acı dolu şarkılar yazmayacağım. Kalan son yıllarımda mutlu olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Ortaç, unutulmaz şarkılarını da hayranları için söylemeyi ihmal etmedi. 90 yılların hit şarkılarına da yer veren usta sanatçıyı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Hayranlarıyla beraberde şarkılarını seslendiren Ortaç, bekarların biran önce evlenmesini isteyerek ‘Balım’ şarkısını söyledi.