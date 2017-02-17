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Serdar Bilgili ile Nazlı Çelik yine 6 ayda ayrıldı!

Evlilikleri 6 ay süren Nazlı Çelik-Serdar Bilgili çifti, ayrılığa dayanamayıp yeniden sevgili olmuştu. Ancak ikinci denemede de başarısız oldular

Serdar Bilgili ile Nazlı Çelik yine 6 ayda ayrıldı!

Evlilikleri 6 ay süren Nazlı Çelik-Serdar Bilgili çifti, ayrılığa dayanamayıp yeniden sevgili olmuştu. Ancak ikinci denemede de başarısız oldular

17 Şubat 2017 Cuma 10:22
Serdar Bilgili ile Nazlı Çelik yine 6 ayda ayrıldı!
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SABAH Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:
"Tanıştıktan üç ay sonra evlenen, altı ay sonra da boşanan aceleci aşıklar Serdar Bilgili ile Nazlı Çelik'in tekrar flört etmeye başladığını ilk bu köşede okumuştunuz. Eylül başında Bodrum'daki Antonis Remos konserinde yakınlaşan ex çift, sonrasında flört etmeye başlamış, hatta Serdar Bey'in Bebek'teki evinde tekrar birlikte yaşama kararı almışlardı. Ancak görünen o ki, aynı çatı altında birbirlerine ancak altı ay dayanabiliyorlar!

Bu arada Nazlı Çelik ile üçüncü evliliğini yapan ve 'sıkı' bir çapkın olan Serdar Bilgili'nin çoktan yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Serdar Bilgili'nin gönlünün yeni sultanının kim olduğuna dair iki farklı isim ortalarda dolaşıyor; ikisi de olabilir. Emin olduğumda, o kişinin kim olduğunu da bu köşede sizinle paylaşacağım.

ÇEŞİTLİ RİVAYETLER VAR

Tekrar flört etmeye başladıkları dönemde can ciğer kuzu sarması kıvamında arz-ı endam eden Bilgili ile Çelik'in ikinci denemeleri de başarısız olmuş ve herkes yoluna gitmiş. Yani yama tutmamış...

Serdar Bilgili ile Nazlı Çelik, 2015 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Madrid'de evlenmiş, altı ay sonra da boşanmıştı."

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Anahtar Kelimeler:
Serdar BilgiliNazlı ÇelikSabahMadridBodrumBülent Cankurt
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