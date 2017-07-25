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Selin İmer'in haç dövmesi olay yarattı

Mustafa Ceceli'nin 10 Temmuz'da evlendiği Selin İmer balayından bir fotoğraf paylaşmış, kolundaki dövmeler dikkat çekmişti. o dövmelerle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı

Selin İmer'in haç dövmesi olay yarattı

Mustafa Ceceli'nin 10 Temmuz'da evlendiği Selin İmer balayından bir fotoğraf paylaşmış, kolundaki dövmeler dikkat çekmişti. o dövmelerle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı

25 Temmuz 2017 Salı 14:42
Selin İmer'in haç dövmesi olay yarattı
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MUSTAFA Ceceli 6 yıllık eşi Sinem Gedik'ten Mayıs'ta boşanmıştı. 10 Temmuz'da sosyetik güzel Selin İmer ile evlenmişti. Hiç nikah fotoğrafı paylaşmamışlardı.Balayı için Fransa'nın Akdeniz sahilindeki Nice ve Monaco'ya giden çift  ilk kez birlikte fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak fotoğraftaki bir ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı.Selin İmer'in paylaştığı fotoğrafta kolundaki haç dövmesi dikkat çekti.Selin İmer'in sağ kolunda Romen rakamları ile annesi, ablası, kendisinin doğum yılını temsil eden bir dövme bulunuyor.Selin İmer'in sol kolunda ise haç dövme bulunuyor. Bu dövme Selin İmer'in Amerika'da okuduğu yıllarda bir ara Hristiyanlığa ilgi duyması sonrası yapılmış.

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Mustafa CeceliSelin İmerTemmuzFransaAkdenizAmerika
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