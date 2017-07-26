Selin İmer'den haç dövmesi iddiasına flaş açıklama

MUSTAFA Ceceli ile geçtiğimiz günlerde aile arasında yaptıkları nikâhla dünyaevine giren Selin İmer'in dövmesi olay oldu. Önceki gün balayına giden çift Fransa'da çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Yeni gelin Selin İmer'in kolundaki artı işaretindeki dövme 'haç işareti' olarak yorumlandı ve İmer, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yapılan eleştiriler karşısında sessizliğini bozan sosyetik güzel kolundaki dövmeyi paylaşıp şu açıklamayı yaptı: 1983 yıldır var olan haç işaretini artı işaretiyle karıştırabilecek cahiliyette yaşamaya mahkum edildiğiniz için üzgün değilim, Allah ne eylerse güzel eyler... İsimlerinizi zikretmeyeceğim siz kendinizi biliyorsunuz! Fıtratınız insanları yalanlarla kışkırtmak.

Gerçekliğinden eminmiş gibi yaptığınız haberler de aynen bu dövmenin içeriği gibi zandan ve iftiradan ibaret... 1 sene evvel yaptırdığım içerisinde Kelime-i Tevhid yazan bir dövmeyi, insanlara 10 sene önce yaptırdığım bir 'haç'mış gibi lanse ederek ne kadar kasıtlı ve yalan "haber" yaptığınızı da gözler önüne serdiğiniz için size teşekkürü bir borç bilirim.