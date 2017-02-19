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Seda Sayan’ın yeni kiracısı belli oldu

Etiler’deki mekândan kentsel dönüşüm olacağı için çıkmak zorunda kalan mekânın sahipleri, Seda Sayan’la masaya oturdu, el sıkıştı

Seda Sayan’ın yeni kiracısı belli oldu

Etiler’deki mekândan kentsel dönüşüm olacağı için çıkmak zorunda kalan mekânın sahipleri, Seda Sayan’la masaya oturdu, el sıkıştı

19 Şubat 2017 Pazar 12:02
Seda Sayan’ın yeni kiracısı belli oldu
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40 yıllık mekân Şamdan'ın gidişi hâlâ konuşuladursun, Seda Sayan yeni kiracılarla görüşmeye başladı bile. Birçok firma, Seda Sayan'a avukatı aracılığıyla ulaştı.
Ancak Seda Sayan, Cookshop'ta karar kıldı. Nişantaşı, Bodrum gibi yerlerde 10 merkezi bulunan ve 1.5 sene önce Etiler'deki mekândan kentsel dönüşüm olacağı için çıkmak zorunda kalan mekânın sahipleri, Seda Sayan'la masaya oturdu, el sıkıştı.

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Anahtar Kelimeler:
EtilerCookshopSeda Sayan
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