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Seda Akgül'ün yeni projesi belli oldu

Sunucu Seda Akgül, Psikiyatr Dr. Ümit Yazman ve Avukat Feyza Altun, 'Ne Seninle Ne Sensiz' programı ile FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Seda Akgül'ün yeni projesi belli oldu

Sunucu Seda Akgül, Psikiyatr Dr. Ümit Yazman ve Avukat Feyza Altun, 'Ne Seninle Ne Sensiz' programı ile FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

04 Temmuz 2017 Salı 12:12
Seda Akgül'ün yeni projesi belli oldu
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BUGÜNE kadar yapmış olduğu programlarla seyircinin beğenisini kazanan Seda Akgül, FOX'ta hafta içi her gün gündüz kuşağında 'Ne Seninle Ne Sensiz' programıyla ekrana gelecek.
Yıkılmış yuvalar, aldatılmış eşler, kaynana baskısı yaşayanlar, aşırı kıskançlığa maruz kalanlar ve benzeri türlü türlü ilişki problemleri...

Yapımcılığını Karga Film’in üstlendiği programda; ilişkisini düzeltmeye kararlı çiftler, Pskiyatr Dr. Ümit Yazman ve Avukat Feyza Altun’un yardımlarıyla, uzmanlar eşliğinde ilişkilerini kurtarıp yeniden mutlu bir çift olmanın yollarını arayacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Seda AkgülNe Seninle Ne Sensiz
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