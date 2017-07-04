Seda Akgül'ün yeni projesi belli oldu

BUGÜNE kadar yapmış olduğu programlarla seyircinin beğenisini kazanan Seda Akgül, FOX'ta hafta içi her gün gündüz kuşağında 'Ne Seninle Ne Sensiz' programıyla ekrana gelecek.
Yıkılmış yuvalar, aldatılmış eşler, kaynana baskısı yaşayanlar, aşırı kıskançlığa maruz kalanlar ve benzeri türlü türlü ilişki problemleri...
Yapımcılığını Karga Film’in üstlendiği programda; ilişkisini düzeltmeye kararlı çiftler, Pskiyatr Dr. Ümit Yazman ve Avukat Feyza Altun’un yardımlarıyla, uzmanlar eşliğinde ilişkilerini kurtarıp yeniden mutlu bir çift olmanın yollarını arayacaklar.
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