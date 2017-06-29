Şanslı kadın Ceyda Ateş!

CEYDA Ateş'in ayağını işadamı sevgilisi Buğra Toplusoy, pahalı jestiyle yerden kesti. Aşkı uğruna ABD 'de yaşayan Toplusoy'un yanına yerleşen Ateş, önceki günkü paylaşımıyla "Şanslı kadın" dedirtti..Güzel oyuncu, aşkının hediyesi olan inci ve yakutla bezeli arı figürüyle süslü Gucci marka bilekliği paylaştı. Ateş, 545 dolarlık (2 bin TL) bileklikle havasını attı.Ateş uğruna babası Turgut Toplusoy'un mirasını reddeden Buğra, pahalı jestleriyle güzel oyuncuyu şımartıyor..

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