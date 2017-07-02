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Şampiyon’u kardeşi giydirdi ablası yönetti!

Hadise’nin “Şampiyon” isimli yeni albümü dün Pasaj Müzik etiketiyle yayınlandı

Şampiyon’u kardeşi giydirdi ablası yönetti!

Hadise’nin “Şampiyon” isimli yeni albümü dün Pasaj Müzik etiketiyle yayınlandı

02 Temmuz 2017 Pazar 10:16
Şampiyon’u kardeşi giydirdi ablası yönetti!
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HADİSE'NİN “Şampiyon” isimli yeni albümü dün Pasaj Müzik etiketiyle yayınlandı. Dokuz şarkının yer aldığı albümün ilk klibi “Şampiyon”a çekildi. Sözü-bestesi Alper Narman ve Onur Özdemir’e ait şarkının yönetmenliğini Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz yaptı. Klipte Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz imzalı kostümlerle kamera karşısına geçti.

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HadiseO Ses Türkiyeşampiyon
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