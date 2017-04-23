Şahan Gökbakar'a çok kötü haber!

BU yıl 4'üncü kez düzenlenen, sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin halkın oylarıyla belirlendiği 'Türkiye Altın Palmiye Ödülleri' sahiplerini buldu.



20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında yapılan sonuçlara göre Altın Palmiye Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimler belli oldu.



TÖREN 8 MAYIS'TA



Bu yıl ilk defa İstanbul'da gerçekleşecek olan ödül töreni, Zorlu Center Raffles Hotel'de 8 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak. Organizatör Nedim Delibaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı yarışmanın ödül töreninin sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ve Elif Ece Uzun üstleniyor.



Ödül töreninin ismi '15 Temmuz Şehitleri Anma ve Saygı Gecesi' olarak açıklanırken galada bir anma töreni de yapılacak. Onur ve Jüri Özel Ödülleri'nin 1 Mayıs'ta açıklanacağı Altın Palmiye Ödülleri törenine Romanyalı şarkıcı Brianna'nın yanı sıra Chirs Thrace ve Kate Line onur konuğu olarak katılacak.



DOĞUM GÜNÜNE SAATLER KALA DEMET AKALIN'A ALTIN PALMİYE'DEN ÇİFTE ÖDÜL



Bu seneki ödüller Demet Akalın'ın yüzünü bir hayli güldürdü. Demet Akalın hem "Yılın Albümü" hem de "Yılın Kadın Pop Sanatçısı" ödüllerinin sahibi oldu.



Demet Akalın, ödül listesinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşıp altına şu notu düştü: "Altın Palmiye çift ödül en güzel doğum günü hediyesi oldu 12 olmadan"



23 Nisan'da doğan Demet Akalın'a Altın Palmiye ödülleri en büyük hediye oldu.



GİŞEDE REKOR KIRAN ŞAHAN HALK OYLAMASINDA YERE ÇAKILDI



Türk sinema tarihinde tüm zamanların en çok izlenen ve gişede kendi rekorunu kıran "Recep İvedik 5", halk oylamasında çakılıp kaldı.'



En iyi sinema filmi ödülünde gözler gişede rekor kıran Şahan Gökbakar'ın filmi ''Recep İvedik 5''i aradı. Ancak en iyi sinema filmi ödülü Dağ 2'ye gitti.



EN İYİ ERKEK OYUNCU DA OLAMADI

Gözler bu kez de en iyi erkek oyuncu olarak Recep İvedik tiplemisiyle milyonları kendisine hayran bırakan Şahan Gökbakar'ı aradı ama, en iyi erkek oyuncu ödülü de Çalgı Çengi-2 filmindeki performansıyla Ahmet Kural-Murat Cemcir'e gitti. Böylece gişe de rekorlar kıran Şahan Gökbakar, halk oylamasında resmen dibe çakılmış oldu.



4. ALTIN PALMİYE ÖDÜLLERİ 2017 KAZANANLARI ŞU ŞEKİLDE:



Yılın Tiyatro Ödülü: Marko Paşa Müzikali - Behzat - Süheyl Uygur



Yılın Sinema Ödülü: Dağ 2



Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Ahmet Kural - Murat Cemcir (Çalgı Çengi)



Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Serenay Sarıkaya (İkimizin Yerine)



Yılın Yardımcı Sinema Oyuncusu: Fulden Akyürek (Leblebi Tozu)



Yılın Yönetmeni: Alper Çağlar (Dağ 2)



Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Serdar Ortaç



Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Demet Akalın



Yılın Fantezi Müzik Sanatçısı: Hakan Altun



Yılın Şarkısı: Çağatay Akman (Gece Gölgenin Rahatına Bak)



Yılın Düeti: İrem Derici / Mustafa Ceceli (Kıymetlim)



Yılın Albümü: Demet Akalın (Rakipsiz)



Yılın Beste ve Söz Yazarı: Burcu Güneş / Enbe Orkestrası - Ağır Yaralı - Sezgi Erciyas Keskin



Yılın TV Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( Atv)



Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)



Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Deniz Çakır (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)



Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu: Turgay Tanülkü (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)



Yılın Dizi Yönetmeni: Metin Günay ( Diriliş Ertuğrul)



Yılın Showmani: Mehmet Ali Erbil



Yılın TV Kanalı: Star TV



Yılın Haber Kanalı: A Haber



Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir (ATV)



Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)



Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV



Yılın Radyosu: Kral Pop



Yılın Radyocusu: Gezegen Mehmet - Kral Pop



Yılın Gazetesi: Sabah Gazetesi



Yılın Yaşam Dergisi: Klass Magazin



Yılın Büyükşehir Belediyesi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - Nihat Çiftçi

