Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.393
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.5188
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...

Romantik Boz

Popçu Murat Boz, Ramazan Bayramı'nn ikinci günü Bodrum Sahne İstanbul'da hayranları ile buluştu. İlk kez bir gece klübünde sahne alan popçu, performansıyla beğeni topladı

Romantik Boz

Popçu Murat Boz, Ramazan Bayramı'nn ikinci günü Bodrum Sahne İstanbul'da hayranları ile buluştu. İlk kez bir gece klübünde sahne alan popçu, performansıyla beğeni topladı

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:30
Romantik Boz
banner404

SON dönemde özel hayatıyla ilgili sıklıkla haberlere konu olan Murat Boz, repertuvarında ağırlıklı olarak romantik şarkılara yer verdi.

Boz'un 'Hayat öpücüğü' şarkısının sözlerini şiir olarak okuması dikkati çekti.

Ardı ardına 'Buna Ölünür', 'Geri Dönüş' şarkılarını okuduktan sonra seyirciye dönerek "Gerçekten özlüyorsunuz değil mi?" diyerek soran popçu, 'Ben özledim' şarkısını iki defa üst üste söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BodrumKonserRamazanİstanbulMurat Boz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıkılınca aşklarını ilan ettiler!
Sıkılınca aşklarını ilan ettiler!
Mert Alaş, Demet Akalın'ı tanımadı
Mert Alaş, Demet Akalın'ı tanımadı
Zayıf halini görenler inanamadı: Paylaşımı ağızları açık bıraktı
Zayıf halini görenler inanamadı: Paylaşımı ağızları açık bıraktı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals