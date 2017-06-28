Romantik Boz

SON dönemde özel hayatıyla ilgili sıklıkla haberlere konu olan Murat Boz, repertuvarında ağırlıklı olarak romantik şarkılara yer verdi.

Boz'un 'Hayat öpücüğü' şarkısının sözlerini şiir olarak okuması dikkati çekti.

Ardı ardına 'Buna Ölünür', 'Geri Dönüş' şarkılarını okuduktan sonra seyirciye dönerek "Gerçekten özlüyorsunuz değil mi?" diyerek soran popçu, 'Ben özledim' şarkısını iki defa üst üste söyledi.