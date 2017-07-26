Rıdvan Dilmen'den doğum günü hediyesi

AKMERKEZ'DE görüntülenen Rıdvan Dilmen, yakın bir aile dostunun çocuklarının doğum günü olduğunu ve hediye almak için çocuk mağazalarını aradığını söyledi.AVM'nin üst katındaki bir çocuk mağazasına gelerek hediyesini seçen Dilmen, doğum gününe geç kalmamak için hızlı adımlarla Akmerkez’den ayrıldı.
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