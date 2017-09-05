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Paparaziler, aylardır peşinde oldukları çifti böyle yakaladı

Daha önce aşk yaşadıkları yönünde söylentiler çıkan dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile NBA yıldızı Blake Griffin, magazin muhabirlerine yakalandı

Paparaziler, aylardır peşinde oldukları çifti böyle yakaladı

Daha önce aşk yaşadıkları yönünde söylentiler çıkan dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile NBA yıldızı Blake Griffin, magazin muhabirlerine yakalandı

05 Eylül 2017 Salı 15:04
Paparaziler, aylardır peşinde oldukları çifti böyle yakaladı
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DÜNYACA ünlü model  Kendall Jenner ile NBA yıldızı  Blake Griffin'in ilişkisi resmiyete döküldü.

BİRLİKTE YEMEĞE ÇIKTILAR

Beş gün art arda objektiflere birlikte takılan Kendall Jenner-Blake Griffin çifti, önceki gün Malibu plajında arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdikten sonra birlikte yemeğe çıktı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Paparazzilerin restorana girerken karşılarına çıkması üzerine  ABD'li model, yüzünü gizlemeyi tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriKendall JennerBlake GriffinAmerikaNBA
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