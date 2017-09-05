Paparaziler, aylardır peşinde oldukları çifti böyle yakaladı

DÜNYACA ünlü model Kendall Jenner ile NBA yıldızı Blake Griffin'in ilişkisi resmiyete döküldü.
BİRLİKTE YEMEĞE ÇIKTILAR
Beş gün art arda objektiflere birlikte takılan Kendall Jenner-Blake Griffin çifti, önceki gün Malibu plajında arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdikten sonra birlikte yemeğe çıktı.
YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Paparazzilerin restorana girerken karşılarına çıkması üzerine ABD'li model, yüzünü gizlemeyi tercih etti.
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