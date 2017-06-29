Özge Ulusoy'dan 'Asena Atalay' ricası!

PODYUMLARIN yanı sıra sunuculuk alanında da para kazanacak olan Ulusoy’un, programın yapımcılarından bir ricada bulunduğu iddia edildi.

SUNMAK İSTEMEDİ

Hacı Sabancı ile yoğun bir aşk yaşayan ancak ardından ayrılan Ulusoy, Sabancı Ailesi’nin haberlerini okumak istemediğini söyledi. Yaşadıkları aşklarla bir nevi magazin figürleri olan Hacı-Hakan Sabancı kardeşlerin aşk hayatını sunmak istemeyen ünlü manken bu isteğine olumlu yanıt aldı. Caner Erkin'den boşanan Asena Atalay da aynı şekilde Caner'in aşk haberlerini sunmak istememişti.