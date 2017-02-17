Özdil Alanya’ya geliyor

KENDİNE has özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçısı olarak Türkiye’de kısa zamanda tanınan Özlem Özdil, 1979 yılında Almanya’nın Hannover kentinde doğdu. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneği üflemeli çalgıların ustası Sinan Çelik tarafından keşfedildi. Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi ustalar ile yaptığı ortak çalışmalarla sesini duyuran Özlem Özdil, çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor. Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkan Özdil, aktif olarak da radyo ve televizyon programları ile konser ve festivallere katılmaya devam ediyor. 22 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde sahne alacak olan Özdil'e piyanoda Siavash Shahani, üflemeli çalgılarda ise Sinan Çelik eşlik edecek. Konser biletlerinin (0 242) 511 50 40 ya da 0 530 220 07 62 numaralı telefonlardan temin edilebileceği bildirildi.