Özcan Deniz kendinden 20 yaş küçük birini...

ÖZCAN Deniz (45) yaklaşık 1 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Şeyda Aktan (25) ile evlilik kararı aldı. Kendisinden 20 yaş küçük olan Antalyalı sevgilisini ailesiyle tanıştıran Deniz’in, “Nikah birkaç ay içinde gerçekleşecek. Süreyi fazla uzatmayacağız. Bir an evvel baba olmak istiyorum” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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