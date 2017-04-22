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Özcan Deniz'den Fahriye Evcen açıklaması!

Özcan Deniz, eski sevgilisi Farhriye Evcen'in Instagram'daki videosunu beğendiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi

Özcan Deniz'den Fahriye Evcen açıklaması!

Özcan Deniz, eski sevgilisi Farhriye Evcen'in Instagram'daki videosunu beğendiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:59
Özcan Deniz'den Fahriye Evcen açıklaması!
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SOSYAL medya hesabı üzerinden uzun bir açıklama yapan Deniz, şunları söyledi:
"Normalde bu konuda da konuşmazdım ama bu sefer durum farklı. Bir kaç aya evlenme planı yapan bir çift var karşımızda. Kimsenin özel hayatını sıkıntıya sokmak istemem... Baktım ki siz benim bunu ŞUURSUZCA yapmış olabileceğimi düşünüyorsunuz bir açıklama yapmak istedim. İnşallah önüne geçebilirim!  
Bilirsiniz ki çocuklar telefonlarla oynamayı çok sever ve bilirsiniz ki ünlülerin fanları bir çok ünlüyü aynı anda takip ettikleri için her ünlünün INSTAGRAM KEŞFET bölümünde hiç ilgisi olmayan diğer ünlüler görünür. İşte böyle bir kaza sonucu oluşmuş bir olaydır bu BEĞENME hadisesi...
6 yasındaki bir çocuğumuzun oyun oynasın diye eline vediğim telefonumun ve küçük kızımızın sevdiği kişileri görüp beğenme yapması olayı. Zaten annesi de hemen o beğeniyi panik yapıp geri almış. Açıklamam bu... Bütün kaza olasılıklarını eleyip, yapmış olduğumu düşünmeniz ilginç!  YANİ EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN BİR ÇİFTE BU SAYGISIZLIĞI YAPACAK KADAR KENDİME DÜŞMAN ŞUURSUZ BİRİ DEĞİLİM.
Rahatladık mı!?"

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Anahtar Kelimeler:
Özcan DenizFahriye Evcen
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