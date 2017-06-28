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Oyunculuğu bıraktı, 30 metrekare evde yaşıyor!

11 yıl önce Amerika'da sperm bankasında hamile kalarak anne olan ve 10 yaşına basan oğlu Kayra ile 3 yıl önce oyunculuğu bırakarak, Phuket'e yerleşen 40 yaşındaki Leyla Bilginel, önceki gün Beşiktaş'ta bir kafede objektiflere takıldı

Oyunculuğu bıraktı, 30 metrekare evde yaşıyor!

11 yıl önce Amerika'da sperm bankasında hamile kalarak anne olan ve 10 yaşına basan oğlu Kayra ile 3 yıl önce oyunculuğu bırakarak, Phuket'e yerleşen 40 yaşındaki Leyla Bilginel, önceki gün Beşiktaş'ta bir kafede objektiflere takıldı

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:41
Oyunculuğu bıraktı, 30 metrekare evde yaşıyor!
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"ÇAMAŞIRLARIMI AYAĞIMLA TEPİNEREK YIKIYORUM"

KENDİ hayatını anlatan 'Bendeki Sen' adlı kitabını çıkartmak için İstanbul'a gelen Leyla Bilginel, Phuket'deki hayatı hakkında, "Paraya hiç önem vermedim. Phuket çok sıcak olduğu için orada yaşamaya karar verdim. 30 metrekare evim var. Evimde televizyonum, bulaşık makinem, çamaşır makinem yok. Çamaşırlarımı evde elimle ve ayağımla tepinerek yıkıyorum. Doğadaki bitkilerle besleniyorum. Oyunculukta tam olarak para kazanmadım zaten. Gelen bir iki kira parayla geçimimi sağlıyorum. Çok mutlu bir hayat yaşıyorum. Çocuğum da çok mutlu. Bu hayatı seviyorum. Hiçbir zaman bana gelen tepkileri umursamadım. Bir kez daha bu şekilde çocuk sahibi olmak istemiyorum çünkü annelik duygusunu oğlumla çok iyi çıkartıyorum. Bir sürü çocuklar var dünyada. Bundan sonra kitabımdan kazandığım paraları dünya çocukları için harcayacağım" dedi.

"HAYATIMDA EĞLENCE YOK, AŞK YOK, SEKS YOK"

Türkiye'ye kesin dönüş yapmayacağını belirten Bilginel, "Çocukluk hayalim, 40 yaşından sonra oğlumla birlikte dünyayı dolaşmak. Çocukların ayaklarına giderek onların sorunlarına hayatımı vermek istiyorum. Oğlumla daha özgür bir yaşam sürme isteğim var.  Hayatta kendimi ve çocuğumu yormak istemiyorum. 20 yaşından sonra Kayra kendi hayatını çizmek istiyorsa karışmam. Ben kendi hayatımı çizdim, dünyayı dolaşacağım. Zaman zaman kendime şaşırıyorum. Aylardır hayatımda hiç bir şey yok. Daha önceki hayatımı da biliyorsunuz daha çok aktif gezen tozan bir insandım ve istanbul'da tanımadığım insan yoktu. Şimdi hayatımda eğlence yok, içki yok, aşk yok, sevgili yok, seks yok ve hiçbir şey yok. Böyle çok mutluyum. Yeri geldiğinde saatlerce konuşmadan yaşıyorum. Hangi hayatta olduğumu çözdüm. Hayatımda tek lüksüm var, çocuğumun eğitimi. Sadece başlattığım 'Meleklerin Sesi' adlı sosyal sorumluk projemi anlatıyorum insanlara" şeklinde konuştu.

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