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Öykü Serter yarışmacıyı stüdyodan kovdu!

Stil yarışmasında yarışmacıyı susturamayan Öykü Serter, çareyi stüdyodan çıkarmakta buldu

Öykü Serter yarışmacıyı stüdyodan kovdu!

Stil yarışmasında yarışmacıyı susturamayan Öykü Serter, çareyi stüdyodan çıkarmakta buldu

30 Aralık 2016 Cuma 14:32
Öykü Serter yarışmacıyı stüdyodan kovdu!
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İŞTE Benim Stilim perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacıların arasındaki kavga ve gerginliğin tırmanmasından kaynaklanan yüksek seslere Öykü Serter sert bir şekilde müdahale etti.  Bahar Candan'ı bir türlü susturamayan Öykü Serter'in sabrı taştı. Ünlü sunucu Bahar Candan'ı yayından kovdu. Bahar Candan bir süre durumu algılayamadı bile. "Ne yapayım eve mi gideyim' diyen Bahar Candan sonunda durumu idrak edip stüdyodan dışarı çıktı. Sabrı ile bilinen ünlü spiker Öykü Serter ilk kez böyle bir şey yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Serterİşte Benim StilimStil Yarışması
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