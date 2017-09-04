Onur Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile filmine 18 yaş sınırı geldi

POSTA'DA yer alan habere göre Onur Saylak, yasak nedeniyle duyduğu sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi: "Tececcünüzü! Bence +81 olmalıydı. Ama başaramadık. Bir "DAHA"kine inşallah."

Vizyon tarihi belli olmayan film, yurt dışı festivallerinde büyük ilgi görüyor.

Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Tuba Büyüküstün, Uğur Aslan, Turgut Tunçalp, Tankut Yıldız, Kaan Uluca, Lara Aysal, Onur Akgülgil ve Pervin Bağdat’ın başlıca rolleri üstlendiği ‘DAHA’, bir baba oğul hikâyesine odaklanıyor. Ay Yapım yapımcılığında, b.i.t. arts ortaklığında çekilen, Hakan Günday’ın sinemaya uyarlanan ilk eseri olan ‘DAHA’ proje aşamasında Saraybosna Film Festivali Cinelink, İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum’a katılmıştı.

FİLMİN KONUSU

14 yaşındaki Gaza, yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışır. Gaza’nın ergenliği, babasının baskıcı karakteri ve sürekli gözlemlediği göçmenlerle geçmeye başlar. Gaza, babası gibi şiddet ve baskı üzerine bir hayat mı kuracaktır yoksa o da bir göçmen mi olacaktır?