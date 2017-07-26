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Onur Akay’dan Bülent Ersoy'a suç duyurusu

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, kendisi hakkında tehdit içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle, Diva Bülent Ersoy hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor

Onur Akay’dan Bülent Ersoy'a suç duyurusu

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, kendisi hakkında tehdit içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle, Diva Bülent Ersoy hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:56
Onur Akay’dan Bülent Ersoy'a suç duyurusu
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ÇOK sayıda sanatçının ölüm haberini duyurduğu için 'Felaket Tellalı' lakabı ile üne kavuşan ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz günlerde canlı yayında "Ben Bülent Ersoy'u sevmeyen biri olsam, elimde sakallı fotoğrafı var onu da atardım" açıklamasını yapınca, Bülent Ersoy’dan "Felaketlerden felaket beğensin" yanıtını almıştı.Bu sözler üzerine Onur Akay’ın avukatı Sibel Sevinç Deveci, tehdit içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle, Diva Bülent Ersoy hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.

"BÜLENT ERSOY'U TEK GEÇERİM"
Avukatının suç duyurusunda bulunacağını Instagram adresinden duyuran Onur Akay, “Musiki bilgisi olarak Bülent Ersoy’u tek geçerim ve Bülent Ersoy hanımefendiye saygım, her zaman her yerde ifade ettiğim gibi derindir. Ancak, ilk kez bir televizyon kanalında görerek dava konusu fotoğraflarını paylaştığım için, şahsıma karşı açtığı tazminat davamız devam ederken hasımane şekilde, gıyaben ve alenen ne yazık ki, “felaketlerden felaket beğensin” dediğini derin bir üzüntü ve kaygıyla okudum. Bu nedenle artık yasal bir süreç başlayacak olup, avukatım Sibel Sevinç Deveci maruz kaldığım bu aleni tehdit sebebiyle, 26.07.2017 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır.”

DİVA 50 BİN TL İSTEMİŞTİ!
Geçen sene Bülent Ersoy'un gençlik dönemine ait hiçbir yerde olmayan fotoğraflarını, Facebook adresinden paylaşan Onur Akay, Ersoy'u yine çok kızdırmıştı. Bülent Ersoy Onur Akay'a 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyOnur AkayFacebookİnstagram
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