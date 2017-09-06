Ömür Gedik'ten Vatan Şaşmaz yorumu

ÜNLÜ sinema eleştirmeni ve şarkıcı Ömür Gedik geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz ile ilgili konuştu. Gedik, Beylikdüzü'nde katıldığı bir söyleşi sonrası ünlü sunucunun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaları değerlendirdi. Şaşmaz’ın çok yakın bir arkadaşı olduğunu ifade eden Gedik, ünlü sunucunun çok talihsiz bir şekilde hayatını kaybettiğini belirtti.

"Arkasından kötü niyetli konuşanların hepsini çok çok ayıplıyorum"

Vatan Şaşmaz'ın ölümü sonrası yapılan yorumları ayıpladığını ifade eden ünlü sinema eleştirmeni ve şarkıcı Ömür Gedik, "Valla bizim ülkemizde ölenin arkasından konuşmak ayıp denir. Ben Vatan’ın arkasından kötü niyetli konuşanların hepsini çok çok ayıplıyorum. Çok üzülüyorum Vatan benim çok yakın arkadaşımdı. Benim başkanı olduğum derneğin de en büyük destekçilerinden bir tanesiydi. İyilik, güzellik ve sevgiden başka bir şey bilmeyen bir insandı. Ben bu kadar erken ölümüne gerçekten çok üzüldüm. Çok talihsiz ve saçma sapan bir olay sonucu hayata veda etti. Ardından gözü yaşlı bir eş ve annesinin karşında 4 aylık bir bebek bıraktı. Ama o bebek belki yıllar sonra bu röportajı izleyecektir. Şunu söyleyebilirim çok iyi, çok iyi kalpli, çalışmaktan, sevgiden başka bir şey bilmeyen bir babası vardı. O bebek çok şanlı ömür boyu babasıyla gurur duyabilir. Çok sevdiğim bir insandı yazık oldu" ifadelerini kullandı.

"İddia edilenleri doğru kılacak hiçbir şeyini ben görmedim"

Ünlü sunucunun öldürülmesinin ardından ortaya atılan iddialarla ilgili konuşan Gedik, "Herkesin eski ilişkisi olabilir. Herkesin sorunları olabilir. Ben Vatan ile para konularını konuştuğumu hiç hatırlamıyorum. Her konuştuğumuzda gerçekten sanattan sevgiden, iyilikten, dostluktan bahsettiğim bir insandı. İddia edilenleri doğru kılacak hiçbir şeyini ben görmedim. Ama tabi ki özel hayatında hepimizin sorunları, yanlış eski ilişkileri olabilir. Ama bunun hiçbirinin sonucu böyle korkunç ve saçma sapan olmamalı" diye konuştu.