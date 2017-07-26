Olmayan sevgiliye mesaj yolladı: 5 çocuktan korkma!

ÜNLÜ şarkıcı Hadise Elle dergisine ateşli pozlar verdi. Ardından da iddialı açıklamalarda bulunarak evleneceği erkeğin tutkulu olması gerektiğini söyledi.

"3-4 BELKİ DE 5 ÇOCUK YAPMAKTAN KORKMAYACAK"

Artık anneliğe hazır olduğunu belirten Hadise, şöyle konuştu: "Şuan 'Evet bu adamla yuva kurabilirim' diyebileceğim biri olsa, kesinlikle bebek yaparım. Üç, dört, belki de beş çocuk yapmaktan bile korkmayacak, bunun keyfini, sorumluluğunu ve tutkusunu benimle birlikte yaşamak için heyecanlanacak bir adamla evlenmek isterim."

İDEAL ERKEĞİ ANLATTI

Hadise aşka ve erkeklere dair de şunları söyledi: "Şu an kalbim boş. Gerçek aşkı bir kere yaşadım. Üzerinden uzun yıllar geçti. Aşık olunca duyguları çok derin, çok sert, aşırı heyecanlı yaşıyorum ve bu dengemi bozuyor. Bu durumu sevmiyorum. Çok aşırı aşık olmadan, güzel, heyecanlı, beni anlayabilen, benimle hayata aynı şekilde bakabilen birisiyle olmayı tercih ediyorum.İdeal erkek diye bir şey yok. Ama yine de ideal erkek; beni anlayabilmeli, beni kendinden daha çok sevebilmeli ve buna cüret etmeye korkmamalı.