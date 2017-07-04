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O Ses Türkiye'de tüm jüri değişiyor!

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, Hadise'nin yerine 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğuna oturacağı iddia edildi

O Ses Türkiye'de tüm jüri değişiyor!

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, Hadise'nin yerine 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğuna oturacağı iddia edildi

04 Temmuz 2017 Salı 10:32
O Ses Türkiye'de tüm jüri değişiyor!
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YILDIZ Tilbe için, Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer olacağı magazin gündemine bomba gibi düştü. 
'O SES TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR? 
O Ses Türkiye yarışmasında 6 sezondur birincilik için gözyaşı döken, dualar eden Hadise nihayet amacına ulaşmıştı. Fakat hevesi kursağında kaldı. 
Yeni sezon hazırlığı yapan Acun Ilıcalı'nın Murat Boz hariç tüm jüri üyelerini değiştirme kararı aldığı konuşuluyor. 
Sibel Can, Hadise, Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin yerine yeni isimler düşünüldüğü hatta ilk teklifin Yıldız Tilbe'ye götürüldüğü iddia edildi.
Kulislerde konuşulanlara göre;  Yıldız Tilbe'ye teklif çoktan gitti ve o da olumlu baktığını dile getirdi.
Kötü haberi alan Hadise'nin ise morali bozulduğu iddia edildi. 
O SES TÜRKİYE FİNALİNDE YILDIZ TİLBE SÜRPRİZİ YAŞANMIŞTI 
O Ses Türkiye'nin  final bölümününde bir sürpriz yaşanmıştı. Acun Ilıcalı salonda Yıldız Tilbe'yi anons ettikten sonra salonda büyük bir alkış olmuştu.
SURVİVOR TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe'yi Survivor'a da  davet etmişti ama şarkıcı teklifi yol yüzünden reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses TürkiyeYıldız Tilbe
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