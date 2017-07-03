O karenin sırrı ortaya çıktı!

O fotoğraftaki diğer 2 kişinin kim olduğu ise büyük merak konusuydu. O sır ortaya çıktı...

Ünlü çiftlere eşlik edenlerden birinin Ümraniyesporlu futbolcu Merthan Açıl ve Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Subaşı Açıl olduğu öğrenildi.