Nusret, Melania Trump'a özendi: Fiyatı dudak uçuklattı

İTALYAN işi renkli ceketleri çok beğenen işletmeci, İstanbul’daki bir mağazadan Dolce&Gabbana marka iki ceket satın aldı. Bu alışveriş Gökçe’ye 23 bin TL’ye mâl oldu.
Ancak Nusret'in aldığı ceketin kadın versiyonunu da bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump almıştı.
Ancak Melania Trump, Dolce Gabbana'dan aldığı ceket için tam 51 bin dolar, yani yaklaşık 175 binTL ödemişti.
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