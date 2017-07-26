Neslişah Alkoçlar'dan eşine duygusal mesaj

NESLİŞAH Alkoçlar, 3 yıl önce hayatını birleştirdiği Engin Altan Düzyatan'ın doğum gününde duygusal bir mesaj yayımladı.Eşiyle oğlunun fotoğrafını imstagram'da paylaşan Alkoçlar, eşine olan sevgisini şöyle dile getirdi:

"O benim hayattaki şansım. O hayallerimin de üstünde bir baba. O benim canım, hayat arkadaşım, bu dünyada beraber en güldüğüm, en eğlendiğim, omzunda en ağladığım, ADAMIM. Beraber ne anılar biriktirdik daha nicelerine. İyi ki doğmuşsun. İyi ki hayatımdasın. İyi ki biz olmuşuz."