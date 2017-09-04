Mustafa Topaloğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

DERYA Topaoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla magazin gündemine gelen Mustafa Topaloğlu imaj değişikliğine gitti.



18 yaşında Mustafa Topaloğlu ile evlenen ve şimdi 34 yaşında olan Derya Topaloğlu eşiyle yeniden barıştı. Mustafa Topaloğlu bu barışmanın ardından imaj değişikliğine gitti.

Kendinden epey yaşça küçük sevgilisine ayak uydurmak için Mustafa Topaloğlu hem küpe taktı hem de sakallarını uzattı.

Saçlarını kazıtıp küpe takan Topaloğlu, “Normal insan şeklim vardı, böyle bir şey yaptım. Uzaylıyım diyorum, inanmıyorlar. Ama küpeye ne diyecekler bilmiyorum” diye konuştu.

İŞTE MUSTAFA TOPALOĞLU'NUN YENİ İMAJI