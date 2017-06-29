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Mustafa Ceceli ve Selin İmer'e düğün şoku!

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Mustafa Ceceli ile Selin İmer, düğün tarihini kararlaştırdı. Çift, 10 Temmuz'da sade bir törenle dünya evine girecek. Düğünü Les Ottomans Hotel'in küçük salonunda yapmayı planlayan İmer ve Ceceli, geçen hafta yapılan görüşmede otel yönetiminden ret cevabı aldı

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'e düğün şoku!

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Mustafa Ceceli ile Selin İmer, düğün tarihini kararlaştırdı. Çift, 10 Temmuz'da sade bir törenle dünya evine girecek. Düğünü Les Ottomans Hotel'in küçük salonunda yapmayı planlayan İmer ve Ceceli, geçen hafta yapılan görüşmede otel yönetiminden ret cevabı aldı

29 Haziran 2017 Perşembe 09:49
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'e düğün şoku!
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SÜRPRİZ aşklarıyla magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Mustafa v V Ceceli ile Selin İmer, düğün tarihini kararlaştırdı. Çift, 10 Temmuz'da sade bir törenle dünya evine girecek.
DÜĞÜNE SADECE 40 KİŞİ KATILACAK 
Mustafa Ceceli, Sinem Gedik'ten boşanmasından bir hafta sonra, Selin İmer'le evleneceğini açıklamıştı. Çiftin düğün tarihi belli oldu. 10 Temmuz'da dünya evine girme kararı alan ikilinin hazırlıkları gizlice yürüttükleri ortaya çıktı. 40 kişilik küçük bir davetli grubunu çağırmayı planladıkları düğünü Kuruçeşme'deki Les Ottomans Hotel'in küçük salonunda yapmayı planlayan İmer ve Ceceli, geçen hafta yapılan görüşmede otel yönetiminden ret cevabı aldı. Bu gelişme üzerine ünlü popçu yeni mekân arayışına başladı. 
 

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Mustafa CeceliSelin İmerTemmuzMagazin
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