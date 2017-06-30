Mustafa Ceceli kız istemeye gitti

CECELİ, 29 Haziran’da ailesiyle birlikte Selin İmer’in evini ziyarette bulundu. Fakat bu tarihte, aynı saatlerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen düğünü ile Alişan ve Eda Erol nişanı da gerçekleşiyordu.
Kız isteme merasiminden sonra ailesiyle Selin İmer’in evinden ayrılan Mustafa Ceceli, karşısında kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı ve yanındakiler “eyvah” demekten kendilerini alamadılar. Ünlü sanatçı ailesini hemen araca gönderip, ardından hızlı ve tedirgin bir biçimde kendi aracına yöneldi.
“Kız isteme merasimi nasıl geçti?” sorusunu şaşkın ve korku dolu bakışlar içinde yanıtsız bırakan Ceceli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
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