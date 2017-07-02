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Mustafa Ceceli alyansı taktı ama çok gerildi

9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten tek celsede boşanıp, Selin İmer'e olan aşkını ilan eden Mustafa Ceceli, bu aşkı resmiyete dökmek için ilk adımı attı.

Mustafa Ceceli alyansı taktı ama çok gerildi

9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten tek celsede boşanıp, Selin İmer'e olan aşkını ilan eden Mustafa Ceceli, bu aşkı resmiyete dökmek için ilk adımı attı.

02 Temmuz 2017 Pazar 11:19
Mustafa Ceceli alyansı taktı ama çok gerildi
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POPÇU Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten 25 Mayıs’ta boşanmış, 5 gün sonra da sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Mustafa Ceceli anne-babası Ayşe-Bekir Ceceli ile 29 Haziran Cuma akşamı kız istemeye gitti.

Selin İmer’in annesi Canan İmer’in evindeki törende nişan yüzükleri de takıldı. Mustafa Ceceli çıkışta çok gerildi.

SEVGİLİSİNİ AZARLADI
Oysaki Mustafa Ceceli basına yakalanmamak için Fahriye Evcen- Burak Özçivit’in düğünü, Eda Erol- Alişan çiftinin nişanının olduğu akşamı, yani 29 Haziran Perşembe’yi özellikle seçmişti.

Uçankuş kameralarını karşısında görünce “Kim haber veriyor bunlara?” diye bağırdı.

Nişanlısı Selin İmer’e “Sen mi çağırdın basını?” diye çıkıştı.

Selin İmer de sitenin güvenliğini azarladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa CeceliSelin İmer
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