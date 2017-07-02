Mustafa Ceceli alyansı taktı ama çok gerildi

SEVGİLİSİNİ AZARLADI Oysaki Mustafa Ceceli basına yakalanmamak için Fahriye Evcen- Burak Özçivit’in düğünü, Eda Erol- Alişan çiftinin nişanının olduğu akşamı, yani 29 Haziran Perşembe’yi özellikle seçmişti.

Selin İmer’in annesi Canan İmer’in evindeki törende nişan yüzükleri de takıldı. Mustafa Ceceli çıkışta çok gerildi.

POPÇU Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten 25 Mayıs’ta boşanmış, 5 gün sonra da sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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