Murat ve Hande, Bodrum'da hapis hayatı yaşıyor

Hande Bermek ile evli olan sunucu Murat Başoğlu geçtiğimiz ay öz yeğeni Burcu Kabadayı Başoğlu ile birlikte teknede öpüşürken görüntülenmişti. Öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile yaşadığı ilişkiyle tüm Türkiye’nin tepkisini çeken ve gündemin ilk sırasına oturan Murat Başoğlu, Bodrum’da tam anlamıyla hapis hayatı yaşıyor.

Eşi Hande Bermek ve oğluyla aynı evi paylaşan Murat Başoğlu’nun yurt dışı yasağı bulunuyor. Evinden dışarı adım atmayan sunucunun yaşanan süreçten dolayı zor zamanlar geçirdiği herkes tarafından biliniyor.

Başoğlu’nun en büyük korkusu ise dışarı çıktığı zaman insanların kendisine göstereceği tepkiler. Hande Bermek’in ise ensest ilişki skandalının patlak vermesine karşın eşi Murat Başoğlu’nu affettiği iddia ediliyor.

Bermek dün yine Bodrum’daki evlerinin bahçesinde görüntülendi. Çevreyi kolaçan eden ve basın mensuplarının olup olmadığını kontrol eden Bermek’in keyifsiz olduğu her halinden belliydi.