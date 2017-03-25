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Murat Dalkılıç'ı çıldırtacak ahlaksız mesajlar!

Murat Dalkılıç’ın sahne koreografilerini hazırlayan ve aynı zamanda baş dansçısı olan Ömer Yeşilbaş’ın, Rus şarkıcı Tasha’ya, ünlü popçunun adını kullanarak ahlaksız mesajlar yazdığı ortaya çıktı

Murat Dalkılıç'ı çıldırtacak ahlaksız mesajlar!

Murat Dalkılıç’ın sahne koreografilerini hazırlayan ve aynı zamanda baş dansçısı olan Ömer Yeşilbaş’ın, Rus şarkıcı Tasha’ya, ünlü popçunun adını kullanarak ahlaksız mesajlar yazdığı ortaya çıktı

25 Mart 2017 Cumartesi 10:48
Murat Dalkılıç'ı çıldırtacak ahlaksız mesajlar!
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RUS şarkıcı Tasha, Murat Dalkılıç'ın dansçısıyla İstanbul'da çekmek istediği klip için iletişime geçtiğini, özel bir uygulamadan mesajlaşırken Yeşilbaş'ın kendisine “Bende kalırsın. Murat Dalkılıç'la konuştum sana yardım edecek” dediğini belirtti.

“BiRAZ SAPIKTIR”

Sözcü'nün haberine göre; Tasha, bir süre sonra yazışmaların seyrinin değiştiğini, Yeşilbaş'ın “Yanında seksi kıyafetler getir. Murat evli falan ama biraz sapıktır. Seks yapmanız gerekiyor. Türkiye'de bu iş başka türlü olmaz. Yapacaksan pop starla yap” yazdığını iddia etti.

Murat Dalkılıç'ın, adı kullanılarak yapılan ahlaksız teklife nasıl tepki göstereceği merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TashaMurat DalkılıçYeşilbaşİstanbul
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