Murat Dalkılıç'ı çıldırtacak ahlaksız mesajlar!

RUS şarkıcı Tasha, Murat Dalkılıç'ın dansçısıyla İstanbul'da çekmek istediği klip için iletişime geçtiğini, özel bir uygulamadan mesajlaşırken Yeşilbaş'ın kendisine “Bende kalırsın. Murat Dalkılıç'la konuştum sana yardım edecek” dediğini belirtti.

“BiRAZ SAPIKTIR”

Sözcü'nün haberine göre; Tasha, bir süre sonra yazışmaların seyrinin değiştiğini, Yeşilbaş'ın “Yanında seksi kıyafetler getir. Murat evli falan ama biraz sapıktır. Seks yapmanız gerekiyor. Türkiye'de bu iş başka türlü olmaz. Yapacaksan pop starla yap” yazdığını iddia etti.

Murat Dalkılıç'ın, adı kullanılarak yapılan ahlaksız teklife nasıl tepki göstereceği merak ediliyor.