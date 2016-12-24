banner428
banner405

Murat Boz'un kazandığı para dudak uçuklattı!

Şarkıları kadar Aslı Enver ile yaşadığı aşkla gündemde olan Murat Boz'un, 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL gelir elde ettiği iddia edildi

Murat Boz'un kazandığı para dudak uçuklattı!
banner404
MURAT Boz, reklamlarda boy göstermeye devam ediyor. Daha önce banka ve giyim markasının tanıtım filmlerinde rol alan ünlü popçu, şimdi de bir inşaat şirketinin projesi için kamera karşısına geçti.
Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü ismin, oynadığı son reklam filminden kazandığı ücret ortaya çıktı. Murat Boz'un, 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL kazandığı öğrenildi.
 
banner355
Etiketler; #murat boz #reklam #Aslı Enver
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Düğün alışverişinde Asena krizi!
Sonraki Haber
Murat Boz'un kazandığı para dudak uçuklattı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.