Murat Boz'un kazandığı para dudak uçuklattı!

Şarkıları kadar Aslı Enver ile yaşadığı aşkla gündemde olan Murat Boz'un, 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL gelir elde ettiği iddia edildi

MURAT Boz,

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü ismin, oynadığı son reklam filminden kazandığı ücret ortaya çıktı. Boz, reklam larda boy göstermeye devam ediyor. Daha önce banka ve giyim markasının tanıtım filmlerinde rol alan ünlü popçu, şimdi de bir inşaat şirketinin projesi için kamera karşısına geçti.Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü ismin, oynadığı son reklam filminden kazandığı ücret ortaya çıktı. Murat Boz 'un, 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL kazandığı öğrenildi.

