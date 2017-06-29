Murat Boz ile Aslı Enver, Bodrum'da yakalandı

İLİŞKİLERİNE ikinci bir şans verdikten sonra basının karşısına birlikte çıkmamaya özen gösteren ikiliden ünlü popçu, sevgilisini ailesinin Bodrum'daki yazlığına götürdü.

BOZ, 300 BİN TL'YE ALDI

Müstakbel gelininin üzerine titreyen anne Nedret Boz'un balkonda güzel oyuncuya, "Kızım" diye hitap ettiği duyuldu.

Nedret Boz, "Sen otur kızım, kısır yapacağım" diyerek Enver'e elleriyle kısır yaptı.

Gümüşlük'teki mütevazı yazlığı ünlü popçunun anne-babası için 300 bin TL'ye satın aldığı öğrenildi.

Anne Boz,oğlu ve müstakbel gelinini İstanbul'a arkalarından su dökerek uğurladı.