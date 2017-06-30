Murat Boz'dan barışmanın resmi fotoğrafı!

AYRILIK iddialarıyla sık sık gündeme gelen Aslı Enver ile Murat Boz Bodrum’da ortaya çıkmış, Boz, Enver'i annesiyle buluşturmuştu.Geçtiğimiz ay ayrılık kararı aldıkları öne sürülen Murat Boz ve Aslı Enver, önceki gün Bodrum’da objektiflere yansıdı.Sevgilisini ailesinin Bodrum’daki yazlığına da götüren 37 yaşındaki Boz, annesine Günüşlük'ten aldığı yazlığa 300 bin TL ödemişti.Barışmanın resmi fotoğrafı dün gece geç saatlerde Murat Boz'un kişisel sosyal medya hesabından yayınladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.