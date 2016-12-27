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Murat Boz'a gişe şoku!

Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, hemşire sahneleriyle tepki çeken filmi 'Dönerse Senindir' gişede beklediğini bulamadı. Film ilk üç günde 142.352 tarafından izlendi

Murat Boz'a gişe şoku!
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23 Aralık'ta vizyona giren, Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen'ın başrollerini paylaştığı 'Dönerse Senindir' filmi ilk üç günde 142.352 tarafından izlendi.
Murat Boz'un sene başında vizyona giren  Kardeşim Benim filmi ilk üç günde 400 binin üzerinde izleyiciyi salonlara çekmişti.
ASLI ENVER VE BURAK ÖZÇİVİT OLMAYINCA...
Aslı Enver, Burak Özçivit ve Murat Boz'lu film 2 milyon izleyicinin üstüne çıkarak yılın en çok seyredilen filmlerinden biri olmuştu. Dönsers Senindir'in bu üç gün rakamıyla toplamda bir milyon izleyicinin üzerine çıkmasıysa sürpriz olarak değerlendiriliyor.
 
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Etiketler; #murat boz #Dönerse Senindir #hemşire
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