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Murat Başoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Teknedeki kadın yeğenim değil

Murat Başoğlu'nun savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Teknede öpüştüğü kadının yeğeni olduğu iddialarını reddederek "Yabancı uyruklu bir kadındı" dedi

Murat Başoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Teknedeki kadın yeğenim değil

Murat Başoğlu'nun savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Teknede öpüştüğü kadının yeğeni olduğu iddialarını reddederek "Yabancı uyruklu bir kadındı" dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:07
Murat Başoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Teknedeki kadın yeğenim değil
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 HER hafta karakola imza atmaya gidecek olan Murat Başoğlu'nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Başaoğlu, teknedeki kadının yeğeni Burcu Başoğlu olduğunu yalanladı. Savcılık fotoğrafları inceleyip karara varacak.

"O KADIN YEĞENİM DEĞİL"

Sabah'ın haberine göre, Başoğlu ifadesinde görüntülerdeki kadının plajda ayaküstü tanıştığı yabancı uyruklu bir kadın olduğunu iddia etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başoğlu'na, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı da konulmuş Murat Başoğlu'nun Bodrum'daki Gündoğan Jandarma Karakolu'na her hafta giderek, hakkındaki adli kontrol tedbirleri kapsamında imza atacağı öğrenilmişti.

BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile basına yansıyan görüntüleri inkar etti. Fotoğraflarda görülen ve birlikte olduğu kişinin yeğeni değil; o gün bulunduğu plajda ayaküstü tanıştığı, kimliğini bilmediği yabancı uyruklu bir kadın olduğunu ileri sürdü. Fotoğraflar ardından her iki tarafın ailelerinden yalanlama gelmemiş yeğeninin eşi boşanma davası açmıştı.

FOTOĞRAFLAR KARŞILAŞTIRILACAK

Başsavcılık, Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı talimat çerçevesinde yayın organından elde edilecek orjinal fotoğraflarla, amca-yeğenden temin edilecek olan fotoğrafları teknik olarak karşılaştıracak. İnceleme üzerine hazırlanacak rapordan çıkacak neticeye göre soruşturmada sonraki işlemlerle geçilecek.

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Murat Başoğlu
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