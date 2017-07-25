Muhteşem üçlünün çektiği klip aksiyon filmlerini aratmadı

"Kadınlara değer vermeyen kendini bilmez erkeklere haddini bildirmek" yazısıyla başlayan aksiyon dolu klip çok konuşuluacağa benziyor.

BU KLİP ÇOK KONUŞULUR

ÜNLÜ şarkıcı İrem Derici, Yonca Evcimik ve Gökçe 'yi buluşturan 'Kendine Gel' şarkısının klibi tıpkı aksiyon filmleri gibiydi. 3 kadın şarkıcının da klipteki oyunculukları herkesi büyüledi.

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