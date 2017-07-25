Muhteşem üçlünün çektiği klip aksiyon filmlerini aratmadı

ÜNLÜ şarkıcı İrem Derici, Yonca Evcimik ve Gökçe'yi buluşturan 'Kendine Gel' şarkısının klibi tıpkı aksiyon filmleri gibiydi. 3 kadın şarkıcının da klipteki oyunculukları herkesi büyüledi.
BU KLİP ÇOK KONUŞULUR
"Kadınlara değer vermeyen kendini bilmez erkeklere haddini bildirmek" yazısıyla başlayan aksiyon dolu klip çok konuşuluacağa benziyor.
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