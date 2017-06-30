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Mine Koşan Biga’da düğünde sahne aldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ceylan’ın oğlu Melih Ceylan ve Hatice Yakışık’ın düğününde ünlü sanatçı Mine Koşan sahne aldı

Mine Koşan Biga’da düğünde sahne aldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ceylan’ın oğlu Melih Ceylan ve Hatice Yakışık’ın düğününde ünlü sanatçı Mine Koşan sahne aldı

30 Haziran 2017 Cuma 15:02
Mine Koşan Biga’da düğünde sahne aldı
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BİGA'DA, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ceylan’ın oğlu Melih Ceylan ve ilçe eşrafından Nazmiye Şükriye Yakışık’lının kızı Hatice Yakışık dünya evine girdi.
Köşdere Düğün Salonunda gerçekleşen düğün törenine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ,Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kademir, çiftin aileleri ve davetliler katıldı.
Düğünde Popstar Birol ve ünlü sanatçı Mine Koşan sahne aldı. 

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Mine KoşanÇanakkale
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