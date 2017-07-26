Mikonos'ta defile sonrası tatil

İVANA Sert, 'Sex and the City' filmlerinin stil danışmanı Amerikalı Moda cı Patricia Field'ın geçen hafta sonu Yunan adası Mikonos 'ta düzenlediği defilede mankenlik yapmıştı.Ünlü modacı, sevgilisi Can Çelebi ve Yurdal Sert'ten olan oğlu ll1 Kayon Ateş ile gittiği Mikonos'tan dönmedi. Şimdi tatil yapıyor.

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