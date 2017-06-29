Michael Jackson öldürüldü mü?

POP müziğin efsanevi ismi Michael Jackson'ın ölümünden sonra ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi. İngiliz basınında yer alan haber ve Jackson'un ölümünden birkaç hafta önce yazdığı notun fotoğrafı bu iddiaları doğrular nitelikte. Sanatçı, el yazısı ile yazdığı notta "Birileri beni öldürebilir" ifadesini kullanmış. Jackson, 2009'da 51 yaşındayken Los Angeles'ta hayatını kaybetmişti.