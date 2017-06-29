Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın deniz sefası

SON günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren Mesut Özil bu kez de Acun Ilıcalı ile yaptığı tekne gezintisini sosyal medya hesabından paylaştı.Teknede Şeyma Subaşı, Amine Gülşe ve Şeyma Subaşı'nın ablası da vardı.