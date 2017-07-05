Meryem Uzerli bikinili fotoğraf paylaştı

SON olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile seyirci karşısına çıkan Meryem Uzerli şu sıralar tatil keyfi yapıyor.
Sosyal medyayı sıkça kullanan güzel oyuncu son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bikini ile verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan Meryem Uzerli'nin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.
Meryem Uzerli'nin bikinili pozu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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